अनूपनगर में दर्दनाक हादसा: मछली पकड़ने गए ग्रामीण की तालाब में डूबने से मौत, सिंघाड़े के पौधों में फंसा शव

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मृतक की पहचान मैकू भरिया पिता चरकू भरिया, निवासी भर्राटोला, ग्राम पंचायत सकोला के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने भालूमाड़ा थाने में घटना की सूचना दी। उसके अनुसार मैकू शुक्रवार सुबह घर से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित तालाब में मछली पकड़ने गया था। दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच उसके डूबने की आशंका जताई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तालाब गहरा होने और उसमें सिंघाड़े की फसल लगी होने के कारण शव की तलाश में परेशानी आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने जिला मुख्यालय अनूपपुर से SDRF की रेस्क्यू टीम की मदद मांगी।स्टेट कमांड सेंटर भोपाल से दोपहर 1:50 बजे सूचना मिलने के बाद प्लाटून कमांडर राम नरेश भवेदी के नेतृत्व में तीन SDRF और चार होमगार्ड जवानों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम मौके पर पहुंची। दोपहर 3:30 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और करीब 15 मिनट बाद 3:45 बजे मैकू का शव तालाब से बाहर निकाल लिया गया। SDRF प्रभारी राम नरेश भवेदी के अनुसार मैकू रोज की तरह शुक्रवार सुबह बंसी लेकर तालाब में मछली पकड़ने पहुंचा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बंसी में मछली फंसने के बाद वह उसे निकालने के लिए पानी में उतरा होगा। इस दौरान वह सिंघाड़े के पौधों में उलझ गया और बाहर नहीं निकल सका।बताया गया कि घटना के समय मैकू का एक साथी भी उसे बचाने के लिए तालाब में उतरा था। उसने मैकू का हाथ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन सिंघाड़े के पौधों में फंसे होने के कारण वह उसे निकाल नहीं सका। साथी को भी खुद के डूबने का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद वह बाहर निकल आया। मैकू का शव तालाब के किनारे से करीब 7 से 8 मीटर दूर सिंघाड़े के पौधों में उलझा हुआ मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।