उज्जैन: महाकाल मंदिर में नियम तोड़कर विधायक पुत्र ने बनाई रील, सुरक्षा कंपनी पर 5 लाख जुर्माना, तीन गार्ड हटाए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने बाहर से लेकर अति संवेदनशील चांदी द्वार तक बेधड़क रील बनाई। इस दौरान वहां तैनात मंदिर के कर्मचारी रुद्राक्ष को विशेष प्रोटोकॉल से दर्शन करवाने और उनकी आवभगत में ही लगे रहे। किसी भी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी ने उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाइल से वीडियो बनाने से नहीं रोका।यह पूरा मामला मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और दोहरे नियमों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। मंदिर में आम और खास श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं लागू हैं। यदि कोई सामान्य श्रद्धालु 250 रुपये का शीघ्र दर्शन टिकट खरीदकर महाकाल दर्शन करने आता है, तो उसे व्यवस्था के नाम पर अपना मोबाइल फोन बाहर लॉकर में जमा कराना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वीआईपी लोग अपने रसूख के बल पर आसानी से मोबाइल अंदर ले जाते हैं।मामला मीडिया की सुर्खी बनने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले गार्डों की पहचान के बाद उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी।दूसरी तरफ इंदौर के विधानसभा क्षेत्र तीन के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने मंदिर प्रशासन के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि यह रील एक माह पुरानी है और मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। विधायक ने दावा किया कि कोई शिकायत नहीं हुई है और न ही सुरक्षा कंपनी पर कोई जुर्माना लगाया गया है।ये पहली बार नहीं है जब रुद्राक्ष शुक्ला का नाम मंदिर में नियम तोड़ने को लेकर सामने आया है। 18 अगस्त 2021 श्रावण के चौथे सोमवार को जब कोविड के कारण श्रद्धालुओं के गर्भगृह में जाने पर पूरी रोक थी, तब रुद्राक्ष गर्भगृह के गेट तक पहुंच गए और फोटो खिंचवाई थी। 12 मार्च 2023 में भस्म आरती के दौरान 26 सेकंड का वीडियो सामने आया था। इसमें रुद्राक्ष पुजारियों के साथ गर्भगृह में दिखाई दिए, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में जाना बंद था। 21 जुलाई 2025 को विधायक गोलू शुक्ला कांवड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे थे। भस्म आरती से पहले वे बेटे रुद्राक्ष और समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे। विधायक के गर्भगृह में जाने के दौरान रुद्राक्ष भी अंदर जाने लगा। कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो कहासुनी और झूमाझटकी हो गई। मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय समिति बनाई थी।वीडियो वायरल होने के बाद महामंडलेश्वर शैलशानंद महाराज ने मंदिर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा - महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था वैष्णो देवी और दूसरे बड़े मंदिरों की तरह होनी चाहिए। मंदिर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय या सशस्त्र सुरक्षा बलों को दी जानी चाहिए। मंदिर में कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। आम दर्शनार्थियों को मोबाइल ले जाने पर रोका जाता है और कई बार उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है। जबकि नेताओं और प्रभावशाली लोगों को अंदर तक जाने और रील बनाने की छूट मिल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर में सभी के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए।इस सबके बीच आखिर सवाल यही है कि महाकाल के दरबार में सब बराबर हैं, तो नियम बराबर क्यों नहीं हैं? अगर आम भक्त के लिए मोबाइल पर रोक है, तो वीआईपी के लिए छूट क्यों? अगर गार्ड को बर्खास्त किया गया, तो रील बनाने वाले पर कार्रवाई कब होगी? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक महाकाल मंदिर में नियमों की धज्जियां उड़ती रहेंगी और सजा सिर्फ छोटे लोगों को मिलती रहेगी।