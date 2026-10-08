भोपाल: होमवर्क नहीं किया तो पांचवीं के छात्र को जड़े थप्पड़, कोचिंग टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

शहर के बागसेवनिया इलाके में होमवर्क पूरा नहीं करने पर कोचिंग शिक्षक द्वारा छात्र को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है। बुधवार शाम कोचिंग से घर लौटे बच्चे के बाएं गाल और कान पर चोट के निशान मिले। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने कोचिंग टीचर राहुल गौर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार साकेत नगर शिवानी देशमुख का बेटा मुदित देशमुख पांचवीं कक्षा में ओंडोर के सामने स्थित एडिक्सन क्लासेस में राहुल गौर से कोचिंग पढ़ता है। शिकायत के मुताबिक 7 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे मुदित वैन से कोचिंग गया था। रात करीब 8 बजे जब वह घर लौटा तो उसके बाएं गाल और कान पर चोट के निशान दिखाई दिए। मां ने चोट के बारे में पूछा तो बच्चे ने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर राहुल सर ने उसे थप्पड़ मारे।बच्चे की बात सुनने के बाद शिवानी ने पति श्रीराम देशमुख को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर बागसेवनिया थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज करने के साथ बच्चे से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। शिकायत में महिला ने बताया कि उनका बेटा नियमित रूप से कोचिंग जाता है। 7 अक्टूबर की शाम भी वह रोज की तरह क्लास के लिए गया था, लेकिन लौटने पर उसके चेहरे और कान पर चोट के निशान मिले।पुलिस ने शिकायत के आधार पर कोचिंग शिक्षक राहुल गौर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कोचिंग में वास्तव में क्या हुआ और बच्चे को चोट किन परिस्थितियों में लगी। परिजन कोचिंग शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शिक्षक राहुल गौर को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया लेकिन फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।