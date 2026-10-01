ग्वालियर: आधी रात पत्नी को ले जाने की जिद में जीजा ने की फायरिंग, साथियों ने बरसाए पत्थर, तीनों आरोपी गिरफ्तार

जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के चपरोली गांव में आधी रात पत्नी को मायके से साथ ले जाने की जिद को लेकर विवाद बढ़ने के बाद जीजा ने घर पर कट्टे से फायरिंग कर दी और उसके साथ आए दो युवकों ने घर पर पथराव किया। गोली चलने और पथराव की घटना से गांव में दहशत फैल गई। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

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पुलिस के मुताबिक चपरोली गांव निवासी वीरू राणा ने शिकायत में बताया कि रात करीब 11 बजे उसका जीजा अनिल राणा अपने दो साथियों दिलीप और दीपक के साथ उसके घर पहुंचा था। अनिल अपनी पत्नी भूरीबाई को उसी समय मायके से अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था।परिवार के सदस्यों ने रात अधिक होने का हवाला देते हुए सुबह पत्नी को ले जाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि भूरीबाई ने भी आधी रात को जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अनिल नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि विवाद के दौरान अनिल ने कमर से कट्टा निकाला और फायरिंग कर दी। इसी दौरान उसके साथ आए दिलीप और दीपक ने घर पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक गोली चलने और पत्थर बरसने से परिवार के लोग घबरा गए और घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई।गोली की आवाज और हंगामे की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ती देख तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलने पर हस्तिनापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वीरू राणा अपने भाई छोटू राणा के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में अनिल राणा, दिलीप और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस उनसे फायरिंग में इस्तेमाल किए गए कट्टे और कारतूस के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपियों के नशे में होने की भी आशंका है।फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है लेकिन पथराव के कारण घर को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब पुलिस हथियार की बरामदगी के साथ ही विवाद के पूरे कारण और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।