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Rahul Gandhi in Balaghat Live: बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, थोड़ी देर में बैगा बच्चों के परिजनों से मुलाकात

Thu, 01 Oct 2026 02:25 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 01 Oct 2026 02:25 PM IST
खास बातें

Rahul Gandhi in Balaghat Live: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बालाघाट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए हैं। इससे संबंधित हर अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।

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ahul Gandhi Balaghat Visit Live Updates: Jagla Village Adivasi Children Death Politics MP News in Hindi
राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

03:06 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही पर उठे सवाल

02:55 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी के इंतजार में ग्रामीण

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02:53 PM, 01-Oct-2026

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कांफ्रेंस

02:48 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी बालाघाट पहुंचे

राहुल गांधी ने गुरुवार को बालाघाट के बिरसा ब्लॉक में माटे प्राथमिक शासकीय स्कूल में बच्चों से 15 मिनट मुलाकात की। उनसे मिड डे मील के बारे में जाना। इसके बाद वे जगला गांव के लिए रवाना हो गए।

02:37 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी का मिनट-टू-मिनट बालाघाट दौरा कार्यक्रम

  • सुबह 10 बजे: दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी।
  • सुबह 11:45 बजे: गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी।
  • दोपहर 12 बजे: गोंदिया से सड़क मार्ग से बालाघाट के जगला गांव के लिए रवाना होंगे।
  • दोपहर 2:15 बजे: जगला गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी।
  • दोपहर 2:15 बजे से: कुपोषण और मलेरिया के कारण जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
  • दोपहर 3 बजे: मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी।
  • दोपहर 3:10 बजे: जगला गांव से गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।
  • शाम 5:44 बजे: गोंदिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी।
  • जगला गांव में करीब 45 मिनट रुकेंगे राहुल गांधी।
02:30 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी ने बालाघाट आने से पहले एक्स पर लिखा

मैं आज बालाघाट आ रहा हूं। उन आदिवासी परिवारों से मिलने, जिन्होंने बीमारी और BJP सरकार की उपेक्षा के कारण अपने मासूम बच्चों को खोया है। उनके साथ वक्त बिताकर उन्हें बताना चाहता हूं कि इस दुख में वो अकेले नहीं हैं - मैं उनके साथ हूं। कुछ दिनों पहले केन-बेतवा आंदोलन के आदिवासी भाई-बहनों से भी मिला था। परियोजना के कारण आज उनके गांव डूब रहे हैं, मगर सरकार से उन्हें न पुनर्वास मिला न मुआवज़ा - मिला है तो प्रताड़ना, सरकारी दमन और हिंसा। इंदौर में ‘छात्रों की गूँज’ के दौरान भी आदिवासी छात्रों ने बताया - स्कूल नहीं हैं, कॉलेज बदहाल हैं, हॉस्टल और खाना नर्क जैसा, परीक्षाओं में धांधली और उनके आरक्षण के अधिकार से खिलवाड़ हो रहा है। मध्यप्रदेश के आदिवासियों की ये तकलीफें BJP-RSS की उस सोच का हिस्सा हैं जो उन्हें भारत के पहले मालिक नहीं, वनवासी मानती है। जल, जंगल, जमीन के साथ शिक्षा, रोजगार और सम्मान भी छीन लेना चाहती है और अहंकार में वो कुछ सुनना नहीं चाहती। आदिवासी भाई-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ हर संघर्ष में खड़ा हूं - आपकी आवाज़ बुलंद करना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इस बहरी सरकार को वो पूरी शक्ति के साथ सुनाऊंगा।
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02:20 PM, 01-Oct-2026

Rahul Gandhi in Balaghat Live: बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, थोड़ी देर में बैगा बच्चों के परिजनों से मुलाकात

राहुल गांधी अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचेंगे। राहुल बिरसा ब्लॉक के जगला गांव में बैगा आदिवासी बच्चों के परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिनकी बीमारी के चलते मौत हुई है। कार्यक्रम स्थल पर करीब डेढ़ हजार लोग पहुंचे हैं।
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