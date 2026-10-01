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Rahul Gandhi in Balaghat Live: बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, थोड़ी देर में बैगा बच्चों के परिजनों से मुलाकात
Rahul Gandhi in Balaghat Live: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बालाघाट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए हैं। इससे संबंधित हर अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।
लाइव अपडेट
राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही पर उठे सवाल
नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर बालाघाट पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बेहद गंभीर है।— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 1, 2026
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और स्पष्ट सूचना के बावजूद यदि सरकारी तंत्र अनभिज्ञता जताता है, तो यह प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष की… pic.twitter.com/wgnpEdJB1g
राहुल गांधी के इंतजार में ग्रामीण
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कांफ्रेंस
मासूम बच्चों को जान से मारने वाली मप्र की भाजपा एक ऐसे पाप की भागीदार है, जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते!— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 1, 2026
📍बालाघाट pic.twitter.com/vtFI7dNSUb
राहुल गांधी बालाघाट पहुंचे
राहुल गांधी ने गुरुवार को बालाघाट के बिरसा ब्लॉक में माटे प्राथमिक शासकीय स्कूल में बच्चों से 15 मिनट मुलाकात की। उनसे मिड डे मील के बारे में जाना। इसके बाद वे जगला गांव के लिए रवाना हो गए।
राहुल गांधी का मिनट-टू-मिनट बालाघाट दौरा कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे: दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी।
- सुबह 11:45 बजे: गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी।
- दोपहर 12 बजे: गोंदिया से सड़क मार्ग से बालाघाट के जगला गांव के लिए रवाना होंगे।
- दोपहर 2:15 बजे: जगला गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी।
- दोपहर 2:15 बजे से: कुपोषण और मलेरिया के कारण जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
- दोपहर 3 बजे: मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी।
- दोपहर 3:10 बजे: जगला गांव से गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।
- शाम 5:44 बजे: गोंदिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी।
- जगला गांव में करीब 45 मिनट रुकेंगे राहुल गांधी।