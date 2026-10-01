Rahul Gandhi in Balaghat Live: बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, थोड़ी देर में बैगा बच्चों के परिजनों से मुलाकात

नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर बालाघाट पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बेहद गंभीर है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और स्पष्ट सूचना के बावजूद यदि सरकारी तंत्र अनभिज्ञता जताता है, तो यह प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष की… pic.twitter.com/wgnpEdJB1g

मासूम बच्चों को जान से मारने वाली मप्र की भाजपा एक ऐसे पाप की भागीदार है, जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते! 📍बालाघाट pic.twitter.com/vtFI7dNSUb

राहुल गांधी ने गुरुवार को बालाघाट के बिरसा ब्लॉक में माटे प्राथमिक शासकीय स्कूल में बच्चों से 15 मिनट मुलाकात की। उनसे मिड डे मील के बारे में जाना। इसके बाद वे जगला गांव के लिए रवाना हो गए।

02:30 PM, 01-Oct-2026

राहुल गांधी ने बालाघाट आने से पहले एक्स पर लिखा

मैं आज बालाघाट आ रहा हूं। उन आदिवासी परिवारों से मिलने, जिन्होंने बीमारी और BJP सरकार की उपेक्षा के कारण अपने मासूम बच्चों को खोया है। उनके साथ वक्त बिताकर उन्हें बताना चाहता हूं कि इस दुख में वो अकेले नहीं हैं - मैं उनके साथ हूं। कुछ दिनों पहले केन-बेतवा आंदोलन के आदिवासी भाई-बहनों से भी मिला था। परियोजना के कारण आज उनके गांव डूब रहे हैं, मगर सरकार से उन्हें न पुनर्वास मिला न मुआवज़ा - मिला है तो प्रताड़ना, सरकारी दमन और हिंसा। इंदौर में ‘छात्रों की गूँज’ के दौरान भी आदिवासी छात्रों ने बताया - स्कूल नहीं हैं, कॉलेज बदहाल हैं, हॉस्टल और खाना नर्क जैसा, परीक्षाओं में धांधली और उनके आरक्षण के अधिकार से खिलवाड़ हो रहा है। मध्यप्रदेश के आदिवासियों की ये तकलीफें BJP-RSS की उस सोच का हिस्सा हैं जो उन्हें भारत के पहले मालिक नहीं, वनवासी मानती है। जल, जंगल, जमीन के साथ शिक्षा, रोजगार और सम्मान भी छीन लेना चाहती है और अहंकार में वो कुछ सुनना नहीं चाहती। आदिवासी भाई-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ हर संघर्ष में खड़ा हूं - आपकी आवाज़ बुलंद करना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इस बहरी सरकार को वो पूरी शक्ति के साथ सुनाऊंगा।