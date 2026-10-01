धार: जमीन के पुराने विवाद में खूनी संघर्ष, अदालत ने मृतक के भाई-परिजनों समेत 13 दोषियों को दिया आजीवन कारावास

धार जिले के तिरला ब्लॉक के ग्राम आहू में जमीन के पुराने विवाद को लेकर किसान कैलाश पाटीदार की हत्या के मामले में अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मृतक के बेटे और बहू की गवाही तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।

विज्ञापन