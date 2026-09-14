भारत भवन में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान शुरू: सारंग बोले-मातृभाषा से जुड़कर ही युवा मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं

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भारत भवन में सोमवार से दो दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। इस दौरान भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी 19 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि मातृभाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे व्यक्ति के भाव, विचार, संस्कार और संस्कृति जुड़े होते हैं। युवाओं को अपनी भाषा और जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा और संस्कृति को समझकर युवा वर्ष 2047 तक विकसित और मजबूत भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सारंग ने कहा कि औपनिवेशिक दौर की शिक्षा व्यवस्था के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मध्यप्रदेश में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने का भी उल्लेख किया।