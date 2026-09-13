एमपी: एक IPS, दो जिले और जहरीली शराब कांड... मुरैना के बाद सागर में फिर अनुराग सुजानिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

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सागर में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इस बीच सागर एसपी अनुराग सुजानिया भी चर्चा में हैं। वजह केवल सागर की घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले मुरैना में उनके एसपी रहते हुए हुआ जहरीली शराब कांड भी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर पहुंचकर एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे अनुराग सुजानिया की भूमिका और उनके अब तक के पुलिस करियर को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है।