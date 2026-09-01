Gen Z को नई दिशा देंगे बाबा बागेश्वर: धाम में शुरू हुआ तीन दिवसीय आत्मशुद्धि ध्यान शक्ति शिविर, इनपर होगी बात

बागेश्वर सरकार ने युवाओं से कहा कि यह शिविर केवल तीन दिनों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर है। इन तीन दिनों में मन और बुद्धि को सकारात्मक विचारों से जोड़ने, अनावश्यक मानसिक बोझ को कम करने और स्वयं के लिए समय निकालने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जीवन को जिस तरीके से हम अभी जी रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही जीवन जीने का एकमात्र रास्ता हो। जीवन को देखने और समझने के कई नए पहलू हो सकते हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से जाना जा सकता है।





युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश और दुनिया का नेतृत्व आज की युवा पीढ़ी ही करेगी। इसलिए युवाओं के भीतर केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि विवेक, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास भी जरूरी है।

बागेश्वर सरकार ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है और आने वाले समय में AI मानव जीवन और काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव ला सकती है। AI को केवल रोजगार पर संकट के रूप में देखने के बजाय इसे मानव जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में भी समझना चाहिए।