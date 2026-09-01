पूर्वी रिंग रोड के रेडिसन और एमआर-9 चौराहे पर बनेंगे दो ब्रिज, एयरपोर्ट के पास एरोसिटी बनेगी

इंदौर के पूर्वी रिंग रोड पर दो और नए ब्रिजों का निर्माण होगा। रेडिसन चौराहा और एमआर-9 चौराहे पर ये ब्रिज पौने दो सौ करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाएंगे। पूर्वी रिंग रोड पर पहले से चार ब्रिज बने हैं और दो का निर्माण हो रहा है। दो नए ब्रिज बनने के बाद ब्रिजों की संख्या आठ हो जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में दोनों ब्रिजों के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली और पुणे की तर्ज पर 11 हेक्टेयर में एरोसिटी विकसित की जाएगी। यहां होटल और दफ्तरों के निर्माण के लिए बड़े प्लॉट बेचे जाएंगे और पांच हेक्टेयर क्षेत्र में एक गार्डन भी तैयार किया जाएगा।

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इसके अलावा स्कीम नंबर 54 में मेघदूत उपवन से लगी प्राधिकरण की लगभग 3.83 हेक्टेयर जमीन पर थीम पार्क बनाया जाएगा। यहां चौपाटी भी विकसित की जाएगी। इसकी प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी बोर्ड बैठक में दी गई।

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प्राधिकरण स्कीम नंबर 103 में पलाश अपार्टमेंट के 31 फ्लैट बेचेगा। इसके अलावा राजीव आवास विहार में पिछले दिनों कब्जों से मुक्त कराए गए नौ रो हाउस भी बेचे जाएंगे। इसके अलावा स्कीम नंबर 135 में आवासीय उपयोग के 106 प्लॉट और स्कीम नंबर 59 में 21 प्लॉट बेचे जाएंगे। स्कीम नंबर 136 में आवासीय उपयोग के 151 प्लॉट भी बेचे जाएंगे।योजना क्रमांक 71, सेक्टर-ए में व्यावसायिक उपयोग के पांच, औद्योगिक उपयोग के चार और शॉपिंग उपयोग के तीन प्लॉट बेचे जाएंगे।