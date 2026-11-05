Lucknow News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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गुडंबा। मड़ियांव में सीतापुर रोड पर बुधवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर जानकीपुरम ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा अजीजनगर चौकी से पहले फ्लाईओवर के पास हुआ था। पहचान के लिए मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई है।