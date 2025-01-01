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Lucknow News: चाइल्ड पीजीआई नोएडा के निदेशक बने डॉ. जेडी रावत

Sat, 07 Nov 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:58 AM IST
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Dr. JD Rawat appointed Director of Child PGI, Noida
डॉ. जेडी रावत।
लखनऊ। केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. जेडी रावत को नोएडा स्थित बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान (चाइल्ड पीजीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पांच नवंबर को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया।
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डॉ. रावत का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। उनके पास पीडियाट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में अकादमिक और चिकित्सकीय अनुभव है। उनके सामने संस्थान में बच्चों के इलाज की सुविधाओं को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की चुनौती होगी। डॉ. जेडी रावत ने बताया कि उनकी प्राथमिकता चाइल्ड पीजीआई को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान बनाना है। इसके लिए पीडियाट्रिक सर्जरी, नवजात शिशु उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए आईसीयू सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल शिक्षा और शोध को भी नई दिशा देने की तैयारी होगी।
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