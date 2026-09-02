Lucknow News: पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

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सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज चौड़ाई का पुरवा निवासी आयुष यादव आशियाना निवासी डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे। उनके बड़े भाई अनुज यादव ने बताया कि आयुष सोमवार देर रात ड्यूटी के बाद बाइक से घर आ रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आशियाना थाने के पास सामने अचानक एक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में उन्होंने ब्रेक लगाया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया और उनके मोबाइल से घरवालों को घटना की सूचना दी। परिजन अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि आयुष की मौत हो चुकी है। परिवार में पिता सुंदर यादव, मां गुड्डी देवी और दो भाई हैं। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि हादसे के संबंध में परिजनों ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है।

लखनऊ। आशियाना थाने के पास आयुष यादव (21) की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में उनकी मौत हो गई।