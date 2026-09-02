जनगणना में एक कर्मचारी की दो जगह नहीं लगेगी ड्यूटी : डीएम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:09 AM IST
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लखनऊ। जनगणना कार्य में किसी भी कर्मचारी की अलग-अलग चार्ज (क्षेत्र) में दोहरी (दो बार) ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यथासंभव कर्मचारियों की तैनाती उनके निवास या कार्यस्थल के अनुरूप की जाए। सितंबर में सभी जरूरी कार्मिकों की उपलब्धता और तैनाती सुनिश्चित करें। गणनाकर्मियों, पर्यवेक्षकों और फील्ड ट्रेनरों की सूची तैयार कर प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए। अधिक आबादी वाले एचएलबी को जरूरत के अनुसार विभाजित कर उप-गणना ब्लॉक बनाने को कहा, ताकि गणनाकर्मियों पर काम का बोझ संतुलित रहे।
डीएम ने कहा कि चार्ज और पर्यवेक्षण क्षेत्र तय करते समय मानचित्रों का मिलान और स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। पिछली बार कार्मिक उपलब्ध कराने में समस्या वाले विभागों को चिह्नित कर समय से पत्राचार करें। बिना उचित कारण कर्मचारियों को जनगणना कार्य से मुक्त न करें।
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बैठक में चार्ज रजिस्टर, अभिलेखों के प्रेषण-प्राप्ति और लंबित भुगतान की समीक्षा हुई। जनगणना उप निदेशक डॉ. गौरव पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह और अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि यथासंभव कर्मचारियों की तैनाती उनके निवास या कार्यस्थल के अनुरूप की जाए। सितंबर में सभी जरूरी कार्मिकों की उपलब्धता और तैनाती सुनिश्चित करें। गणनाकर्मियों, पर्यवेक्षकों और फील्ड ट्रेनरों की सूची तैयार कर प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए। अधिक आबादी वाले एचएलबी को जरूरत के अनुसार विभाजित कर उप-गणना ब्लॉक बनाने को कहा, ताकि गणनाकर्मियों पर काम का बोझ संतुलित रहे।
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डीएम ने कहा कि चार्ज और पर्यवेक्षण क्षेत्र तय करते समय मानचित्रों का मिलान और स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। पिछली बार कार्मिक उपलब्ध कराने में समस्या वाले विभागों को चिह्नित कर समय से पत्राचार करें। बिना उचित कारण कर्मचारियों को जनगणना कार्य से मुक्त न करें।
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बैठक में चार्ज रजिस्टर, अभिलेखों के प्रेषण-प्राप्ति और लंबित भुगतान की समीक्षा हुई। जनगणना उप निदेशक डॉ. गौरव पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह और अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।