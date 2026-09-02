Lucknow News: एक हफ्ते का रूट मैप खंगाल रही एसटीएफ, सुपारी देने वालों की तलाश

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सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस ने मंगलवार को दूसरे आरोपी ओमकार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के पास से धीरेंद्र की एसयूवी की चाबी बरामद की गई है। पुलिस असलहा और मोबाइल फोन बरामद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही धीरेंद्र के चालक रवि को असलहा देने वाले के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने वारदात के बाद किसान पथ के पास नाले में असलहा फेंका था। माना जा रहा है कि पुलिस रवि को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके बाद ही साजिशकर्ताओं के नाम सामने आएंगे।बुधवार को कोर्ट पुलिस की अर्जी पर निर्णय लेगी। अब तक की पड़ताल में पांच लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि धीरेंद्र को गोली किसने मारी थी। एसटीएफ की एक टीम ने बांगरमऊ में एक प्राॅपर्टी डीलर से पूछताछ की है। इसके अलावा दोनों गनर से भी अलग-अलग पूछताछ की गई है।