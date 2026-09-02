Lucknow News: पिकअप की टक्कर से बैंक पीओ की मौत

खरिका तेलीबाग निवासी राहुल बाराबंकी स्थित ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। सोमवार रात करीब 11:30 बजे वह दोस्त से मिलने बाइक पर निकले थे। वृंदावन योजना के सेक्टर-6 स्थित सीएनजी पंप के सामने तेज रफ्तार पिकअप उनकी बाइक से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल राहुल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि पिकअप वाहन कब्जे में लिया गया है। चालक तेलीबाग निवासी अभिषेक प्रजापति से पूछताछ की जा रही है। राहुल के परिवार में मां सुनीता, बहन गीता और सेना से सेवानिवृत्त पिता दिगंबर सिंह हैं।