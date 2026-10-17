Lucknow News: तिलक समारोह के लिए कपड़े लेने निकला युवक हादसे में घायल

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इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर के मुताबिक, आकाश काम खत्म करने के बाद शाम को बाइक से कपड़े लेने काकोरी जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नागेश्वर महादेव मंदिर के पास हादसा हो गया। टक्कर से आकाश उछलकर करीब दस फीट दूर जा गिरे। मधवापुर गांव के पास टहल रहे युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस से आकाश को सीएचसी पहुंचाया, जहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। परिवार में पिता रामकिशोर, मां किरन, बड़ा भाई अमन और छोटी बहन खुशी है।

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लखनऊ। भाई के तिलक समारोह के लिए कपड़े लेने जा रहे बाइक सवार आकाश रावत (25) अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार शाम को उनके बड़े भाई का तिलक समारोह था।