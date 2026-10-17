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Lucknow News: तिलक समारोह के लिए कपड़े लेने निकला युवक हादसे में घायल

Sat, 17 Oct 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:59 AM IST
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Young man injured in an accident while out to buy clothes for a 'tilak' ceremony
तिलक समारोह के लिए कपड़े लेने निकला युवक हादसे में घायल
लखनऊ। भाई के तिलक समारोह के लिए कपड़े लेने जा रहे बाइक सवार आकाश रावत (25) अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार शाम को उनके बड़े भाई का तिलक समारोह था।
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इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर के मुताबिक, आकाश काम खत्म करने के बाद शाम को बाइक से कपड़े लेने काकोरी जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नागेश्वर महादेव मंदिर के पास हादसा हो गया। टक्कर से आकाश उछलकर करीब दस फीट दूर जा गिरे। मधवापुर गांव के पास टहल रहे युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस से आकाश को सीएचसी पहुंचाया, जहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। परिवार में पिता रामकिशोर, मां किरन, बड़ा भाई अमन और छोटी बहन खुशी है।
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