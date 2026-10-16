Lucknow News: जनभवन में कन्या पूजन, भोज के कारण आज डायवर्जन

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- बंदरियाबाग चौराहे से जनभवन, डीएसओ चौराहे और हजरतगंज की ओर यातायात नहीं जा सकेगा। वाहन गोल्फ क्लब चौराहे या लालबत्ती चौराहे से एसएन ओवरब्रिज और कैंट होकर जा सकेंगे।- लालबत्ती चौराहे से प्रेरणा केंद्र तिराहे, एनेक्सी तिराहे और सिसेंडी तिराहे की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। बंदरियाबाग चौराहे, गोल्फ क्लब चौराहे और एसएन ओवरब्रिज होते हुए कैंट की ओर वाहन जा सकेंगे।- हजरतगंज चौराहे से जनभवन, डीएसओ चौराहे और बंदरियाबाग चौराहे की ओर यातायात नहीं जा सकेगा। सिकंदरबाग चौराहे, यूपीटेक चौराहे, रॉयल होटल चौराहे और बर्लिंगटन चौराहे होकर वाहन जा सकेंगे।- रॉयल होटल चौराहे से सिसेंडी तिराहे, डीएसओ चौराहे, एनेक्सी तिराहे, प्रेरणा केंद्र तिराहे और लालबत्ती चौराहे की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन हजरतगंज चौराहे, सिकंदरबाग चौराहे और बर्लिंगटन चौराहे होकर गुजरेंगे।- 1090 चौराहे से रोडवेज बसें गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगी। बसें बैकुंठ धाम तिराहे और चिरैयाझील तिराहे होकर जा सकेंगी।- पार्क रोड चौराहे से डीएसओ चौराहे की ओर यातायात नहीं जा सकेगा। वाहन हजरतगंज और गोल्फ क्लब चौराहे होकर जा सकेंगे।- अपरिहार्य कारणों से डीएसओ चौराहे से पार्क रोड चौराहे और पार्क रोड चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक एकल मार्ग की व्यवस्था निलंबित रहेगी।