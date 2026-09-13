Lucknow News: चारबाग स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान

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जीआरपी थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शाम 6:50 बजे जम्मू से हावड़ा जा रही सियालदह एक्सप्रेस के आगे अनिल कूद गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेब से वाराणसी-लखनऊ का टिकट मिला। उनके मोबाइल से परिजनों का नंबर निकालकर घटना की जानकारी दी गई। देर रात पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर शुक्रवार शाम अनिल यादव (35) ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। अनिल जौनपुर का रहने वाले थे और हुसैनगंज में रहते थे।