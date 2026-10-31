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Lucknow News: करवा चौथ मनाने ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत

Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
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Young man dies in accident while on his way to in-laws' home to celebrate Karwa Chauth
करवा चौथ मनाने ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत
माल। माल इलाके में करवा चौथ मनाने ससुराल जा रहे बाइक सवार अमरजीत यादव (25) की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
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इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक, दुबग्गा के कटौली निवासी अमरजीत ट्रक मैकेनिक थे। उनके छोटे भाई अभय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे अमरजीत बाइक से माल के नरायनपुर गांव स्थित अपनी ससुराल करवा चौथ मनाने जा रहे थे। गोपरामऊ और बीघापुर गांव के बीच हादसा हो गया। उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और घिसटते हुए बिजली के पोल से जा टकराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी सोनिका और पांच साल का बेटा है।
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