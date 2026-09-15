Lucknow News: हरतालिका तीज पर सजा अखाड़ा, दंगल केसरी बने रामपाल और राममूर्ति

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लखनऊ। हरतालिका तीज पर सोमवार को बंथरा के बनी गांव स्थित श्री रेतेश्वर महादेव धाम में पौराणिक इनामी दंगल में देशभर के पहलवानों ने दमखम दिखाया। झांसी, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गाजियाबाद, चंदौली, हाथरस, हरियाणा और दिल्ली से आए पहलवानों के मुकाबले देखने के लिए हजारों ग्रामीण जुटे। मल्लावां हरदोई के रामपाल मिश्रा और दतिया, मध्य प्रदेश के राममूर्ति को संयुक्त रूप से दंगल केसरी का खिताब मिला। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी शिव शंकर सिंह ''शंकरी'' ने कहा कि अखाड़े की मिट्टी अनुशासन, संस्कार और संघर्ष की सीख देती है। प्रधान रमेश कुमार गुप्ता, पूर्व प्रधान राकेश सिंह, जगनायक सिंह, विनय दीक्षित, शिव नारायण सिंह, सज्जन पाल, लकी कपूर व विकास सिंह मौजूद रहे।