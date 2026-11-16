Lucknow News: हाथों के हुनर से आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहीं महिला उद्यमी

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हल्द्वानी की दीपा लोसाली ने मोटे अनाज, मसाले, दालें और विशेष सब्जियों का स्टॉल लगाया है। वह शुभ आजीविका स्वयं सहायता समूह का संचालन करती हैं, जिससे करीब आठ महिलाएं जुड़ी हैं। दीपा ने बताया कि समूह की महिलाएं मिलकर काम करती हैं और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। बड़े ऑर्डर मिलने पर अन्य महिलाओं को भी काम से जोड़ती हैं। ऐसे महोत्सवों से उत्पादों को पहचान और बाजार मिलता है।गुजरात से आईं रेखा और राधिका ने बेडशीट और ज्वैलरी का स्टॉल लगाया है। राधिका ने बताया कि वह गुजराती बेडशीट तैयार करती हैं। इनमें हाथ की कारीगरी और प्रिंट दोनों तरह के डिजाइन हैं। महिलाओं का पूरा समूह इन्हें तैयार करने में जुटा है। इससे कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।पौड़ी गढ़वाल की यशवंती ने लोहे के बर्तन, देसी घी और पूजा सामग्री का स्टॉल लगाया है। वह सुरभि स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिससे करीब 30 महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि समूह की महिलाएं मिलकर उत्पाद तैयार करती हैं और बाजार, प्रदर्शनियों व महोत्सवों के माध्यम से उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। इससे आमदनी के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।