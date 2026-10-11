Lucknow News: डांडिया की धुन पर थिरकीं महिलाएं

लखनऊ। डांडिया की धुन, मस्ती भरे खेल और संगीत के बीच शनिवार को विकासनगर स्थित होटल में लखनऊ शिप्पी वाइव्स संस्था की ओर से डांडिया लेडीज इवनिंग का आयोजन किया गया। डांडिया नृत्य, मनोरंजक खेल और विभिन्न उपाधियों के जरिये संस्था की पदाधिकारी शालिनी, तुलसी, निशा और समीक्षा ने अन्य महिलाओं का उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम में एक अनाथालय की मदद के लिए दान भी किया गया।

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