Lucknow News: लोहिया चौराहे पर महिला से पर्स लूटा

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निष्ठा के मुताबिक, 20 सितंबर की रात वह गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से पति व बेटे के साथ ऑटो से घर जा रही थीं। करीब 11:45 बजे लोहिया चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाश ऑटो के पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उनके हाथ से पर्स छीन लिया। बैग में सोने की चेन व अंगूठी, नौ हजार रुपये, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस था। एडिशनल इंस्पेक्टर विनोद ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

लखनऊ। अयोध्या रोड निवासी निष्ठा खरे ने 21 सितंबर को पर्स लूट की एफआईआर दर्ज कराई है।