Lucknow News: घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव

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गुडंबा। मड़ियांव के अल्लूनगर डिगुरिया निवासी खुशबू (32) का शव शनिवार को घर में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, उनके पति पुष्पेंद्र शिक्षामित्र हैं। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया कि खुशबू कुछ दिनों से अवसाद में थीं। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।