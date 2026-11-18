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अमेठी निवासी 35 वर्षीय महिला के मुताबिक, पति से अनबन के बाद वह पांच वर्षीय बेटी के साथ कुशीनगर स्थित मायके में रह रही थी। इसी दौरान नवंबर 2025 में अरुण ने उसे लखनऊ में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। वह अपने साथी संतोष पांडेय के साथ उसे और उसकी बेटी को कार से लखनऊ ले आया। गोमती इन्क्लेव के फ्लैट नंबर सी-1/612 में उसे रखा गया। घर लौटने की जिद करने पर अरुण ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। आरोप है कि उसने दुष्कर्म किया और विरोध पर शादी का वादा किया। मई 2026 में गर्भवती होने पर अरुण ने गर्भपात की दवाएं खाने के लिए कहा। जुलाई में बुखार आने पर अरुण साथी के साथ डॉक्टर को लेकर पहुंचा। डॉक्टर दवा और इंजेक्शन दिया। आरोप है कि रात में पेट दर्द व रक्तस्राव हुआ और गर्भपात हो गया। विरोध करने पर आरोपी उसे बीमार हालत में छोड़कर चला गया। करीब दस दिन बाद लौटने पर आरोपी ने माफी मांगी। इसके बाद फ्लैट का किराया महंगा होने की बात कहकर उसे कुछ दिन रिश्तेदार के यहां रहने के लिए कहा।पीड़िता के अनुसार, पांच अगस्त को वह सहेली की बुआ के घर चली गई। छह अगस्त को अरुण फ्लैट से घरेलू सामान समेटकर गांव चला गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत की पर सुनवाई न होने पर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाएगा।