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डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ने बताया कि मोहनलालगंज इलाके में 16 अक्तूबर को उमाकांत पाठक, 18 अक्तूबर को कनक दीक्षित, 23 अक्तूबर को सूर्य मणि शुक्ल, सात नवंबर को पवन कुमार और 15 नवंबर को शालिनी यादव के घरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं। खुलासे के लिए सात पुलिस टीमें लगाई गई थीं। टीमों ने 140 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कुछ कैमरों में बाइक सवार संदिग्धों की फुटेज मिली। इसके आधार पर मंगलवार को मोहनलालगंज पुलिस ने बहराइच के दरगाह शरीफ स्थित नूरुद्दीन चक निवासी बाबू और आशिक अली व उन्नाव के दही कोयला गली पार्ट-2, शिवनगर निवासी शीबू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पीजीआई इलाके के दो बंद घरों में भी चोरी करना कबूल किया।कपड़े देखकर लगाते थे घर खाली होने का अंदाजाएडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि आरोपी दिन में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे। जिन घरों के बाहर ताला लगा होता और छत या आंगन में कपड़े सूखते मिलते, उन्हें निशाना बनाते थे। छत या आंगन में सूख रहे कपड़ों को देखकर आरोपी अंदाजा लगाते थे कि घर के लोग दिन में बाहर गए हैं और शाम तक लौटेंगे। इसके बाद ताला तोड़कर जेवर चोरी करते और बाहर से गेट बंद कर देते थे ताकि आसपास के लोगों को शक न हो। आरोपी चोरी के जेवर सस्ते दामों पर बेच देते थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, बाबू पर विभिन्न जिलों में 15, आशिक अली पर 19 और शीबू पर उन्नाव में एक आपराधिक मामला दर्ज है।