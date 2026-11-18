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इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक, दीपक ने रात करीब 9:30 बजे यूपी-112 पर सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार का शीशा टूटा मिला लेकिन उस पर गोली के निशान नहीं थे। दीपक को भी कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि, घटनास्थल से चार खोखे मिले।सीसीटीवी फुटेज से खुली पोलइंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस ने आशीष की तलाश की तो वह घर पर सोते मिले। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह दोपहर 2:30 से रात 11 बजे तक टाटा मोटर कंपनी में ड्यूटी पर थे। पुलिस ने कंपनी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो आशीष ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाते दिखे। घटनास्थल के फुटेज में भी बताए गए समय पर कोई बाइक सवार कार का पीछा करता नहीं दिखा। आशीष के भाई की लोकेशन भी उत्तराखंड में मिली।इंस्पेक्टर के मुताबिक, जांच में आशीष की संलिप्तता न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह करने के आरोप में दीपक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।