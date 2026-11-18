विज्ञापन

लखनऊ। चिनहट के भोलानाथ श्रीवास्तव (84) मंगलवार को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने व्हीलचेयर से जवाहर भवन के आदर्श कोषागार पहुंचे थे। साथ आए बेटे ने बताया कि ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा करने का प्रयास किया था लेकिन हो नहीं सका।वहीं, लाठी के सहारे कोषागार पहुंचे श्रीकेशन का कहना था कि कभी ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया। पता नहीं जमा हो या नहीं, इसलिए खुद ही चले आते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्र पर भरोसा कम होने और जानकारी न होने की बात कई पेंशनरों ने कही। हालांकि, ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है।एक नवंबर से आदर्श कोषागार में पेंशनरों की भीड़ जुट रही है। उम्रदराज और गंभीर बीमार पेंशनर भी आ रहे हैं। जीवन प्रमाणपत्र का ऑनलाइन विकल्प भी है। पिछले साल से पेंशनरों को घर बैठे मोबाइल से प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा मिली है मगर पेंशनरों को ऑनलाइन सुविधा पर अधिक भरोसा नहीं है।