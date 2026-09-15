लखनऊ: मानसरोवर मार्केट में सिर कूचकर महिला की हत्या, पुलिस कर रही जांच
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 10:08 AM IST
सार
लखनऊ के मानसरोवर मार्केट में सिर कूचकर महिला की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में 27 वर्षीय महिला की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी जुटाई। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है।
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घटना कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के बारा बिरवा स्थित मानसरोवर मार्केट की है। यहां की रहने वाली राधा (27) की हत्या की हुई है। बताया गया कि राधा अक्सर शराब के नशे में घूमती दिखाई देती थी। यहीं मानसरोवर मार्केट के पास रहती थी।
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कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक, राधा बल्दीखेड़ा की रहने वाली थी। वह करीब तीन वर्षों से मानसरोवर मार्केट में ही घूमती रहती थी और शराब का सेवन करती थी। रात में वह मार्केट की खाली पड़ी दुकानों में सो जाती थी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही महिला के संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाकर पूछताछ की जा रही है।
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