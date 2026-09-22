Lucknow News: टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने उतारा

एसीपी रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तुलसा का आरोप है कि पड़ोसी ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आगरा कैंट पुलिस व प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ी थीं। तुलसा ने बताया कि वह दस दिन पहले भी लखनऊ आई थीं और टावर पर चढ़कर हंगामा किया था। तुलसा को अफसरों से मिलवाया गया था जिसके बाद वह वापस चली गई थीं। एसीपी का कहना है कि सोमवार को आगरा पुलिस और तुलसा के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। दोपहर में आगरा पुलिस के आने पर तुलसा को उनके हवाले कर दिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है।