Lucknow News: टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने उतारा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। आगरा के कैंट स्थित श्याम विहार कॉलोनी निवासी तुलसा सोमवार सुबह हजरतगंज में चिड़ियाघर के गेट नंबर तीन के पास बने टावर पर चढ़ गईं। महिला ने टावर से कूदने की धमकी दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर समझाने के बाद हाइड्रॉलिक प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें नीचे उतारा।
एसीपी रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तुलसा का आरोप है कि पड़ोसी ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आगरा कैंट पुलिस व प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ी थीं। तुलसा ने बताया कि वह दस दिन पहले भी लखनऊ आई थीं और टावर पर चढ़कर हंगामा किया था। तुलसा को अफसरों से मिलवाया गया था जिसके बाद वह वापस चली गई थीं। एसीपी का कहना है कि सोमवार को आगरा पुलिस और तुलसा के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। दोपहर में आगरा पुलिस के आने पर तुलसा को उनके हवाले कर दिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन
एसीपी रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तुलसा का आरोप है कि पड़ोसी ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आगरा कैंट पुलिस व प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ी थीं। तुलसा ने बताया कि वह दस दिन पहले भी लखनऊ आई थीं और टावर पर चढ़कर हंगामा किया था। तुलसा को अफसरों से मिलवाया गया था जिसके बाद वह वापस चली गई थीं। एसीपी का कहना है कि सोमवार को आगरा पुलिस और तुलसा के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। दोपहर में आगरा पुलिस के आने पर तुलसा को उनके हवाले कर दिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन