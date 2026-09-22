Lucknow News: नटखेड़ा रोड पर तीन घंटे बिजली गुल, व्यापार प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 22 Sep 2026 02:47 AM IST
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लखनऊ। आलमबाग के नटखेड़ा रोड पर सोमवार को एलटी लाइन में फॉल्ट आने से करीब तीन घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली गुल रहने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कारोबार प्रभावित हुआ।
व्यापारियों ने जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने जांच के दौरान एलटी लाइन में फॉल्ट पाया। मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। वहीं, अमीनाबाद उपकेंद्र क्षेत्र में दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रांसफार्मर के तारों में अचानक स्पार्किंग होने लगी। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। करीब 30 मिनट बाद तारों में सुधार कर आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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व्यापारियों ने जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने जांच के दौरान एलटी लाइन में फॉल्ट पाया। मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। वहीं, अमीनाबाद उपकेंद्र क्षेत्र में दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रांसफार्मर के तारों में अचानक स्पार्किंग होने लगी। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। करीब 30 मिनट बाद तारों में सुधार कर आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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