Lucknow News: ग्रीन गैस के नाम पर पांच करोड़ की ठगी के मामले में महिला गिरफ्तार

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साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आलोक राय ने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला सना को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सना मुंबई में बैठ कर पूरा गिरोह चलाती थी। पीड़ितों को जिन नंबरों से कॉल कर ठगी का शिकार बनाया गया था उसे ट्रेस करते हुए पुलिस मंगलवार को मुंबई पहुंची और सना को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि सना ने गिरोह के लोगों के अन्य राज्यों और जिलों में मौजूद होने की जानकारी दी। लखनऊ आने पर पुलिस की टीमें आरोपी के बताए गए राज्यों में भी जाएंगी।

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लखनऊ। ग्रीन गैस कनेक्शन के नाम पर पांच करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह की महिला को मुंबई से साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और इसके गिरोह के लोगों ने 40 से अधिक लोगों से ठगी की थी।