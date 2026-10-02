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Lucknow News: किसानों ने टाटा मोटर्स से नौकरी और मुआवजा मांगा

Fri, 02 Oct 2026 03:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 02 Oct 2026 03:06 AM IST
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Farmers demanded jobs and compensation from Tata Motors
भारतीय किसान यूनियन (राष्ट्रीयतावादी) की जिला इकाई की बैठक में शामिल किसान।
चिनहट। भारतीय किसान यूनियन (राष्ट्रीयतावादी) की जिला इकाई की बैठक बृहस्पतिवार को चिनहट तिराहा पर हुई। बैठक में किसानों ने टाटा मोटर्स और यूपीएसआईडीसी से नौकरी व मुआवजे की मांग की। संगठन ने इस संबंध में एलडीए जोनल इंचार्ज प्रभाकर सिंह को मांग पत्र सौंपा। अशोक यादव और राम रतन यादव ने बताया कि 1984 और 1985 में ग्राम सभा धावा व गोयला के किसानों की जमीन यूपीएसआईडीसी के माध्यम से अधिग्रहित कर टाटा मोटर्स को 90 वर्ष की लीज पर दी गई थी। किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण के समय किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने भूमि का पूरा भुगतान कराने की मांग की।
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