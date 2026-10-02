Lucknow News: वकील की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन, अयोध्या रोड पर लगाया जाम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
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लखनऊ। विभूतिखंड में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 11:15 बजे वकीलों की पिटाई के विरोध में शाम को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता अवध बस अड्डे के पास एकत्र हुए और चिनहट के कमता तिराहे पर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते मुख्य अयोध्या रोड पर लंबा जाम लग गया। करीब एक घंटे तक अवध बस अड्डे से रोडवेज बसें भी नहीं निकल सकीं।
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस पर चालानी कार्रवाई के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर प्रदर्शन समाप्त कराया। इसके बाद जाम में फंसे चिनहट की ओर से आ रहे वाहनों को विजयंतखंड और कमता फ्लाईओवर की ओर भेजकर यातायात बहाल कराया गया।
यूथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु पाठक ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर उनके साथियों को जबरन ले गए। उन्होंने कहा कि उनके साथी यातायात पुलिस बूथ के पास कार के पास चाय पी रहे थे।
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विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कमता चौराहे पर जाम रोकने के लिए पुलिस अनधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोग अवैध रूप से वाहन संचालित कर रहे थे। कागजात न दिखाने पर उनके वाहन सीज किए गए। इसके बाद कुछ वकील पुलिस चौकी पहुंचे और वाहन छोड़ने का दबाव बनाने लगे। वीडियो बनाने को लेकर विवाद बढ़ने पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई।
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प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस पर चालानी कार्रवाई के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर प्रदर्शन समाप्त कराया। इसके बाद जाम में फंसे चिनहट की ओर से आ रहे वाहनों को विजयंतखंड और कमता फ्लाईओवर की ओर भेजकर यातायात बहाल कराया गया।
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यूथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु पाठक ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर उनके साथियों को जबरन ले गए। उन्होंने कहा कि उनके साथी यातायात पुलिस बूथ के पास कार के पास चाय पी रहे थे।
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विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कमता चौराहे पर जाम रोकने के लिए पुलिस अनधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोग अवैध रूप से वाहन संचालित कर रहे थे। कागजात न दिखाने पर उनके वाहन सीज किए गए। इसके बाद कुछ वकील पुलिस चौकी पहुंचे और वाहन छोड़ने का दबाव बनाने लगे। वीडियो बनाने को लेकर विवाद बढ़ने पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई।