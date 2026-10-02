फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Protest against the assault on a lawyer, traffic blocked on Ayodhya Road

Lucknow News: वकील की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन, अयोध्या रोड पर लगाया जाम

Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
Protest against the assault on a lawyer, traffic blocked on Ayodhya Road
प्रदर्शन करते अ​धिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।
लखनऊ। विभूतिखंड में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 11:15 बजे वकीलों की पिटाई के विरोध में शाम को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता अवध बस अड्डे के पास एकत्र हुए और चिनहट के कमता तिराहे पर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते मुख्य अयोध्या रोड पर लंबा जाम लग गया। करीब एक घंटे तक अवध बस अड्डे से रोडवेज बसें भी नहीं निकल सकीं।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस पर चालानी कार्रवाई के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर प्रदर्शन समाप्त कराया। इसके बाद जाम में फंसे चिनहट की ओर से आ रहे वाहनों को विजयंतखंड और कमता फ्लाईओवर की ओर भेजकर यातायात बहाल कराया गया।
विज्ञापन

यूथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु पाठक ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर उनके साथियों को जबरन ले गए। उन्होंने कहा कि उनके साथी यातायात पुलिस बूथ के पास कार के पास चाय पी रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कमता चौराहे पर जाम रोकने के लिए पुलिस अनधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोग अवैध रूप से वाहन संचालित कर रहे थे। कागजात न दिखाने पर उनके वाहन सीज किए गए। इसके बाद कुछ वकील पुलिस चौकी पहुंचे और वाहन छोड़ने का दबाव बनाने लगे। वीडियो बनाने को लेकर विवाद बढ़ने पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

प्रदर्शन करते अधिवक्ता, अयोध्या रोड पर लगा जाम।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed