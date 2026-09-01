Lucknow News: पेड़ गिरने से तार टूटे, युवक घायल, वाहन क्षतिग्रस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 01 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
मोहनलालगंज। तहसील के पास रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार शाम यूकेलिप्टस का पेड़ गिरने से अफरा-तफरी मच गई। तहसील से लौट रहे समेसी निवासी रामतीर्थ शर्मा पेड़ के नीचे दबकर घायल हो गए। उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया।
वहीं, पेड़ की चपेट में आने से बिजली के तार टूट गए और आसपास की दुकानों पर चिंगारियां गिरने लगीं। हादसे की आशंका को देखते हुए बिजली विभाग ने समय रहते आपूर्ति बंद कर दी। हादसे में मऊ निवासी धर्मेंद्र का ठेला, बाइक मैकेनिक इशरत की गुमटी और चिनहट निवासी टेंपो मैकेनिक नसरुद्दीन की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिसकर्मियों ने पेड़ हटवाकर रास्ता साफ कराया।
विज्ञापन
वहीं, पेड़ की चपेट में आने से बिजली के तार टूट गए और आसपास की दुकानों पर चिंगारियां गिरने लगीं। हादसे की आशंका को देखते हुए बिजली विभाग ने समय रहते आपूर्ति बंद कर दी। हादसे में मऊ निवासी धर्मेंद्र का ठेला, बाइक मैकेनिक इशरत की गुमटी और चिनहट निवासी टेंपो मैकेनिक नसरुद्दीन की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिसकर्मियों ने पेड़ हटवाकर रास्ता साफ कराया।
विज्ञापन