फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Winners of the convocation festival were felicitated

Lucknow News: दीक्षोत्सव के विजेताओं को किया सम्मानित

Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Winners of the convocation festival were felicitated
लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षोत्सव के तहत मंगलवार को मालवीय सभागार में सांस्कृतिक एवं साहित
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षोत्सव के तहत मंगलवार को मालवीय सभागार में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने करीब 200 विद्यार्थियों को पदक, स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र दिए। श्रीलंका की छात्रा एनके समनमाली ने एकल नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। 23 से 31 जुलाई तक आयोजित 14 प्रतियोगिताओं में लविवि और 15 से अधिक संबद्ध कॉलेजों के 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कुलपति ने सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक गतिविधियों की अहमियत बताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed