Lucknow News: दीक्षोत्सव के विजेताओं को किया सम्मानित

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षोत्सव के तहत मंगलवार को मालवीय सभागार में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने करीब 200 विद्यार्थियों को पदक, स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र दिए। श्रीलंका की छात्रा एनके समनमाली ने एकल नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। 23 से 31 जुलाई तक आयोजित 14 प्रतियोगिताओं में लविवि और 15 से अधिक संबद्ध कॉलेजों के 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कुलपति ने सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक गतिविधियों की अहमियत बताई।