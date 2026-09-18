Lucknow News: 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं हवाएं

लखनऊ। राजधानी में बृहस्पतिवार को दोपहर बाद 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलीं। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 30 से 40 मिनट तक हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में सड़कें पानी से भर गईं। तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ और डालियां गिरने से रास्ते बाधित हुए। पेड़ों के नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को चिनहट में 27 मिलीमीटर, बीकेटी में 26.5 और गोसाईंगंज में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गोमतीनगर और महानगर समेत शहर के कई अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को भी लखनऊ में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो बुधवार के मुकाबले से 0.7 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, इसमें 0.7 डिग्री की गिरावट रही।