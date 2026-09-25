यूपीआई एमडीआर पर संशोधन की करेंगे मांग : बंसल

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उन्होंने बताया कि अभी योजना का नकारात्मक पक्ष सामने आया है। सकारात्मक पक्ष की जानकारी मिलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर सुमित अग्रवाल ने अध्यक्ष, श्याम नारायण मिश्रा ने महामंत्री और जितेंद्र सिंह ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल और महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

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लखनऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यूपीआई पर 15 अक्तूबर से प्रस्तावित 0.4 फीसदी एमडीआर लागू होने से व्यापारियों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन कर रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री से इसमें संशोधन की मांग की जाएगी। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने यह बात गुइन रोड उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण में कही।