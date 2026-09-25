Lucknow News: एनएमसी टीम ने परखे कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में एमडी कोर्स के मानक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:18 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:18 AM IST
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लखनऊ। कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में एमडी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की एक टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया। टीम ने विभाग में एनएमसी के निर्धारित मानकों और मापदंडों को परखा।
चिकित्सा अधीक्षक वरुण विजय ने बताया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में एनएमसी मानकों के अनुसार यह पहली निरीक्षण प्रक्रिया है। निरीक्षण के दौरान एमडी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का जायजा लिया गया। निर्धारित मानकों की भी गहनता से जांच की गई। एनएमसी की अनुमति मिलने के बाद एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है। इससे कैंसर संस्थान में मरीजों के इलाज के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। यह पहल चिकित्सा शिक्षा के दायरे को भी बढ़ाएगी।
एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यह संस्थान को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होने से कैंसर उपचार में सुधार होगा। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
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चिकित्सा अधीक्षक वरुण विजय ने बताया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में एनएमसी मानकों के अनुसार यह पहली निरीक्षण प्रक्रिया है। निरीक्षण के दौरान एमडी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का जायजा लिया गया। निर्धारित मानकों की भी गहनता से जांच की गई। एनएमसी की अनुमति मिलने के बाद एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है। इससे कैंसर संस्थान में मरीजों के इलाज के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। यह पहल चिकित्सा शिक्षा के दायरे को भी बढ़ाएगी।
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एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यह संस्थान को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होने से कैंसर उपचार में सुधार होगा। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
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