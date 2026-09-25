Lucknow News: कट की मांग पर तीन घंटे जाम रहा सीतापुर हाईवे

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ग्रामीणों का कहना है कि दिगोई कट करीब तीन किलोमीटर दूर है, जबकि इटौंजा की ओर भी करीब छह किलोमीटर तक कोई कट नहीं है। उनका आरोप है कि एनएचएआई ने हाईवे किनारे लोहे की रेलिंग लगा दी है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी होती है।जाम खुलवाने पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हुई। पुलिस ने भीड़ को हटाते हुए एफआईआर की चेतावनी दी जिसके बाद दोपहर एक बजे ग्रामीण हट गए। हालांकि, पुलिस के जाते ही 1:25 बजे उन्होंने दोबारा हाईवे जाम कर दिया। इस बार जाम में फंसे वाहन चालकों ने भी विरोध जताया। एसीपी अंकित बंसल ने बताया कि फुटेज के आधार पर जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।मदारीपुर गांव से गुजरे वाहनग्रामीणों के दोबारा रास्ता बंद करने पर जाम में फंसे वाहन सवार ग्रामीणों से पूछकर मदारीपुर गांव की ओर गए। यह गांव दिगोई कट से 50 मीटर पहले स्थित है। वाहन आसपास के गांवों के रास्ते दिगोई कट के आगे निकलकर सीतापुर की ओर रवाना हुए।