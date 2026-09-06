Lucknow News: धीरेंद्र की हत्या की साजिश में शामिल थी आरोपी चालक की पत्नी, गिरफ्तार

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एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के अनुसार, रवि ने पूजा को धीरेंद्र की हत्या की साजिश के बारे में बताया था। पूजा ने पहले विरोध किया लेकिन मकान और रुपयों के लालच में वह तैयार हो गई। हत्या के बाद रवि ने करीब 5:30 बजे फोन कर पूजा को काम हो जाने की जानकारी दी थी। शव ठिकाने लगाने के बाद रवि ने धीरेंद्र की कीमती अंगूठी और नकदी पूजा को सौंप दी थी। पूजा ने अंगूठी को अलमारी में छिपा दिया था।शुक्रवार को पुलिस ने पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि वारदात के अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पूजा को पूरे मामले की जानकारी थी। उधर, एसटीएफ कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।