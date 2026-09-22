Lucknow News: अवैध संबंध के विरोध पर पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या

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डीसीपी दक्षिणी मुश्ताक ने बताया कि गिरफ्तार प्रेमी कानपुर नगर के बिठूर में पैगूपुर नया पुरवा गांव निवासी नीरज मौर्या है। पुलिस को आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल चाकू भी मिला है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई थीं। 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई थीं। पुलिस ने सर्विलांस के जरिये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पांच साल से चल रहा था प्रेम प्रसंगडीसीपी के अनुसार पुष्पा ने पूछताछ में बताया कि 12 वर्ष पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पांच साल पहले नीरज का भी उनके घर आना-जाना हो गया। धीरे-धीरे बातचीत होने पर उनका नीरज से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। करीब छह माह पहले पति रामबाबू को इसकी जानकारी हुई तो नीरज का घर आना-जाना बंद हो गया। पुष्पा ने बताया कि इस बात से वह आक्रोशित हो गई और प्रेमी के साथ मिलकर अगस्त में पति की हत्या की साजिश रची थी।दो चरणों में साजिश को दिया अंजामपुष्पा ने बताया कि साजिश के तहत पहले चरण में उसने पति की बाइक चोरी कराई थी। नीरज ने उसी बाइक को बरामद कर पति का भरोसा जीत लिया और उसका घर आना-जाना दोबारा शुरू हो गया। दूसरे चरण में पति की हत्या के लिए उसने 13 सितंबर का दिन चुना था। बताया कि किसी को उस पर कोई संदेह न हो इसलिए वह आठ सितंबर को बाला जी के दर्शन के लिए राजस्थान निकल गई थी और घटना के अगले दिन लौट आई।ऐसे दिया घटना को अंजामःडीसीपी ने बताया कि 13 सितंबर को रामबाबू के दोस्त कृष्णानगर के बाराबिरवा निवासी दोस्त शुभम की बेटी के जन्मदिन की पार्टी थी। उसी पार्टी में नीरज भी रामबाबू के साथ गया था। देर रात पार्टी खत्म होने पर जब शुभम परिवार के साथ निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में सोने चला गया तो नीरज ने रामबाबू को और शराब पिलाने के बहाने उसी झोपड़ी में रोक लिया था। रामबाबू के अधिक नशे में होने पर नीरज ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। डीसीपी ने बताया कि आरोपी नीरज पर कानपुर नगर के भी एक थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज है। वह छह साल पहले उस मामले में जेल से छूटा था।