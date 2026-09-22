स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हजरतगंज स्थित जीपीओ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आयुष इंटर्न डॉक्टरों पर पुलिस बल प्रयोग का मामला सामने आया है। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें मौके से घसीटा और कई डॉक्टरों को जबरन हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्यकर्मियों और युवा डॉक्टरों में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

विज्ञापन





प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने लगातार उनकी अनदेखी की। उनका दावा है कि जीपीओ पर आयोजित प्रदर्शन पूरी तरह अनुशासित था, इसके बावजूद पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किया। विज्ञापन







घटना से नाराज डॉक्टरों ने शासन-प्रशासन के समक्ष अपनी तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि हिरासत में लिए गए सभी आयुष इंटर्न डॉक्टरों को बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा किया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों की स्टाइपेंड वृद्धि संबंधी जायज व बुनियादी मांगों पर सरकार तुरंत संज्ञान लेकर निर्णय करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने लगातार उनकी अनदेखी की। उनका दावा है कि जीपीओ पर आयोजित प्रदर्शन पूरी तरह अनुशासित था, इसके बावजूद पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किया।घटना से नाराज डॉक्टरों ने शासन-प्रशासन के समक्ष अपनी तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि हिरासत में लिए गए सभी आयुष इंटर्न डॉक्टरों को बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा किया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों की स्टाइपेंड वृद्धि संबंधी जायज व बुनियादी मांगों पर सरकार तुरंत संज्ञान लेकर निर्णय करें।

विज्ञापन