Lucknow News: पछुआ ने बढ़ाई ठिठुरन, प्रदूषण पर अधूरी लगाम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:36 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:36 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में पछुआ हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है लेकिन प्रदूषण से पूरी राहत नहीं मिल सकी है। सोमवार को हवा का रुख बदलने के साथ रात के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन में भी धूप की तपिश कम रही और अधिकतम तापमान दो डिग्री नीचे आ गया। दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में मिला-जुला असर दिखा। तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा अच्छी श्रेणी में रही जबकि तीन जगह एक्यूआई मध्यम स्तर पर दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में ठंडी पछुआ हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। मंगलवार से कोहरे का असर भी बढ़ने के आसार हैं। सुबह कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ इसके छंटने की संभावना है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं के असर से तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री की गिरावट के साथ 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा।जि
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हवा की सेहत का हाल
सोमवार को लखनऊ में चली पछुआ हवाओं के असर से बीबीएयू, कुकरैल और तालकटोरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) हरे जोन में, यानी सेहत के लिए अच्छे श्रेणी में दर्ज हुआ। वहीं गोमती नगर अलीगंज और लालबाग की हवा पीली यानी मध्यम श्रेणी में रही।
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मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में ठंडी पछुआ हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। मंगलवार से कोहरे का असर भी बढ़ने के आसार हैं। सुबह कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ इसके छंटने की संभावना है।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं के असर से तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री की गिरावट के साथ 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा।जि
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हवा की सेहत का हाल
सोमवार को लखनऊ में चली पछुआ हवाओं के असर से बीबीएयू, कुकरैल और तालकटोरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) हरे जोन में, यानी सेहत के लिए अच्छे श्रेणी में दर्ज हुआ। वहीं गोमती नगर अलीगंज और लालबाग की हवा पीली यानी मध्यम श्रेणी में रही।