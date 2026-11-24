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मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में ठंडी पछुआ हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। मंगलवार से कोहरे का असर भी बढ़ने के आसार हैं। सुबह कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ इसके छंटने की संभावना है।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं के असर से तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री की गिरावट के साथ 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा।जिहवा की सेहत का हालसोमवार को लखनऊ में चली पछुआ हवाओं के असर से बीबीएयू, कुकरैल और तालकटोरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) हरे जोन में, यानी सेहत के लिए अच्छे श्रेणी में दर्ज हुआ। वहीं गोमती नगर अलीगंज और लालबाग की हवा पीली यानी मध्यम श्रेणी में रही।