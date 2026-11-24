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पर्यटन विभाग को इस परियोजना के लिए शासन से 1199.75 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। पहली किस्त के रूप में 600 लाख रुपये (छह करोड़) जारी किए गए हैं। इस धनराशि से ईको कैफे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक कलाओं की प्रस्तुतियों के लिए ओपन एम्फीथिएटर, सार्वजनिक शौचालय, गार्ड रूम और टिकट काउंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थल की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल, प्रवेश और निकास द्वार, बैठने के लिए बेंच, हरियाली बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर कार्य और सूचना एवं दिशा संकेतक विकसित किए जा रहे हैं।राज्य पुरातत्व निदेशालय के अधीन संरक्षित हुलासखेड़ा में 1979 से 1986 तक पुरातात्विक उत्खनन कराया गया था। इससे मिले अवशेषों के आधार पर माना जाता है कि यह स्थल करीब तीन हजार साल पहले आबाद था। राज्य पुरातत्व निदेशालय की निदेशक रेनू द्विवेदी के अनुसार, उत्खनन में स्वर्ण पत्र पर उकेरी गई भगवान कार्तिकेय की आकृति मिली थी। पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षण और आम लोगों के अवलोकन के लिए राज्य संग्रहालय को सौंप दिया गया। यहां शुंगकालीन और कुषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं।Iऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने के साथ उन्हें पर्यटकों के लिए सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बुनियादी सुविधाओं के विकास से लोगों को अपनी विरासत से जोड़ने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।I