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राजधानी में 117 गैस एजेंसियों के माध्यम से करीब 15 लाख गैस कनेक्शन संचालित हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान गैस की किल्लत होने पर फरवरी में नए कनेक्शन और डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। इस प्रक्रिया के चलते राजधानी में करीब ढाई हजार गैस कनेक्शन बंद हो गए जबकि लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं को डीबीसी कनेक्शन नहीं मिल सके।गैस की किल्लत शुरू होने के बाद नए कनेक्शन के लिए आवेदन आने लगे। आठ महीने में इनकी संख्या बढ़कर करीब डेढ़ लाख पहुंच गई। गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक पोर्टल पर केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। एजेंसियों के पास भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नए कनेक्शन कब से मिलने शुरू होंगे।नया एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। खुर्रम नगर निवासी मुकर्रम और न्याय विहार कॉलोनी निवासी कमल गौतम नए कनेक्शन के लिए कई बार एजेंसी के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में उन्हें अधिक कीमत देकर ब्लैक में सिलिंडर खरीदना पड़ रहा है।तेल कंपनियों की ओर से प्रवासी और जरूरतमंद लोगों को पांच और 10 किलो के सिलिंडर के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि इनकी कीमत घरेलू सब्सिडी वाले सिलिंडर के मुकाबले काफी अधिक पड़ रही है।गैस एजेंसी संचालकों का आरोप है कि नए कनेक्शन जारी नहीं होने और पुराने कनेक्शन बंद होने से उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से पीएनजी का विकल्प अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में गैस एजेंसी संचालकों से अपने-अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था। एजेंसी संचालकों के ऐसा करने से इन्कार करने पर अब ग्रीन गैस कंपनी की ओर से खुद उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।ऑल इंडिया एलपीजी वितरक संघ (यूपी सर्किल) के अध्यक्ष जगदीश राज के अनुसार, नए एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रतिदिन लोग आवेदन लेकर आते हैं। पोर्टल पर आवेदन तो हो जा रहा है लेकिन कनेक्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। कंपनियों की ओर से यह नहीं बताया जा रहा है कि नए कनेक्शन कब तक जारी होंगे भी या नहीं।एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम के अनुसार गैस की किल्लत के बाद से नए एलपीजी सब्सिडी कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी जिसे अभी तक हटाया नहीं गया है। उसके स्थान पर जरूरतमंदों के लिए बिना सब्सिडी वाले पांच और 10 किलो के गैस सिलिंडर व्यावसायिक दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर कोई पुराना उपभोक्ता अपने घरेलू गैस कनेक्शन को दूसरे जिले से राजधानी में ट्रांसफर कराना चाहता है तो उसका कनेक्शन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।