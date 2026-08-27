Lucknow News: बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़क भी धंसी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। शहर में बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन से शाम साढ़े पांच बजे तक से तक रुक-रुक कर हुई तेज बारिश से गोमतीनगर, अलीगंज, महानगर, निशातगंज, आशियाना सहित कई इलाकों में जलभराव हो गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदिरानगर में पिकनिक स्पाॅट रोड पर सड़क भी धंस गई।
यहां तीन दिन पहले भी सड़क धंसी थी, मगर दोबार धंसाव से अब काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। इससे यहां पर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं, कई इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया। अलीगंज सेक्टर क्यू में रामराम बैंक चौराहे तक सड़कें डूबी रहीं। गोमतीनगर में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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यहां तीन दिन पहले भी सड़क धंसी थी, मगर दोबार धंसाव से अब काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। इससे यहां पर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं, कई इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया। अलीगंज सेक्टर क्यू में रामराम बैंक चौराहे तक सड़कें डूबी रहीं। गोमतीनगर में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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