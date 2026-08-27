Lucknow News: बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़क भी धंसी

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यहां तीन दिन पहले भी सड़क धंसी थी, मगर दोबार धंसाव से अब काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। इससे यहां पर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं, कई इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया। अलीगंज सेक्टर क्यू में रामराम बैंक चौराहे तक सड़कें डूबी रहीं। गोमतीनगर में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तीन दिन पहले भी सड़क धंसी थी, मगर दोबार धंसाव से अब काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। इससे यहां पर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं, कई इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया। अलीगंज सेक्टर क्यू में रामराम बैंक चौराहे तक सड़कें डूबी रहीं। गोमतीनगर में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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लखनऊ। शहर में बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन से शाम साढ़े पांच बजे तक से तक रुक-रुक कर हुई तेज बारिश से गोमतीनगर, अलीगंज, महानगर, निशातगंज, आशियाना सहित कई इलाकों में जलभराव हो गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदिरानगर में पिकनिक स्पाॅट रोड पर सड़क भी धंस गई।