Lucknow News: भाषा विवि में वॉल ऑफ होप मुहिम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मुहिम चलाई। कुलपति प्रो. अजय तनेजा के नेतृत्व में एक से 10 सितंबर तक ''वॉल ऑफ होप'' पहल आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने दीवारों पर उम्मीद और सकारात्मकता के संदेश लिखे। बृहस्पतिवार को स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। कुलपति ने कहा, अपनी परेशानी साझा करना और मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। उन्होंने विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और दूसरों को सहायता के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।
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