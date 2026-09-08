Lucknow News: 12 को लगेगी लोक अदालत, 30 दिसंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
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लखनऊ। जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कलेक्ट्रेट और जिले की सभी तहसीलों समेत विभिन्न न्यायालयों 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 3.0 के प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को न्यायालय परिसर से पीआरवी वाहन रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह ने हरी झंडी दिखाई। वाहन लखनऊ की सभी तहसीलों, ब्लॉकों और दूरदराज के इलाकों में जाकर लोक अदालत व मध्यस्थता अभियान की जानकारी देगा। इस दौरान अपर जिला जज अभिनय कुमार मिश्रा, पुलिस उपायुक्त किरन यादव आदि मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 3.0 के प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को न्यायालय परिसर से पीआरवी वाहन रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह ने हरी झंडी दिखाई। वाहन लखनऊ की सभी तहसीलों, ब्लॉकों और दूरदराज के इलाकों में जाकर लोक अदालत व मध्यस्थता अभियान की जानकारी देगा। इस दौरान अपर जिला जज अभिनय कुमार मिश्रा, पुलिस उपायुक्त किरन यादव आदि मौजूद रहे।
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